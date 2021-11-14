Модрич - о победе Хорватии над Россией: Сегодня мы были терпеливы и верили в успех до конца

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу своей команды в матче отбора ЧМ-2022 над Россией (1:0).

«Сегодня мы были терпеливы и верили в победу до конца. Собираемся на чемпионат мира в Катаре и очень довольны. Теперь у нас есть год отдыха и подготовки к турниру», - приводит слова Модрича Večernji list.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.