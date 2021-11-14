Азмун может продолжить карьеру в «Фенербахче»

«Это не трагедия, на 0:0 мы не наиграли». Мостовой — о поражении России от Хорватии

Бывший лидер сборной России Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» автогол Федора Кудряшова, который решил судьбу ключевого для нашей команды матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).