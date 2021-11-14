Азмун может продолжить карьеру в «Фенербахче»

«Фенербахче» претендует на нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.
Как сообщает Takvim, 26-летний футболист рассматривается стамбульским клубом одним из кандидатов на усиление атаки. «Фенербахче» приобрести Азмуна уже в зимнее трансферное окно.
Ранее в СМИ сообщалось об интересу к иранцу со стороны «Лиона», «Байера» и «Аталанты».
Добавим, что Азмун перешел в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина» за 12 миллионов евро. Трансферная стоимость форварда оценивается порталом transfermarkt в 23 миллиона евро.
источник: Takvim