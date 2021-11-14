Сборная России вылетела в Москву после поражения от Хорватии

Сборная России по футболу вылетела из Сплита в Москву, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что в данном городе российские футболисты уступили сборной Хорватии (0:1), после чего закончили групповой этап отбора на чемпионат мира на втором месте. Теперь для того, чтобы пробиться на мундиаль сборной России нужно выиграть в двух стыковых матчах.

В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.