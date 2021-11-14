Денис Лебедев: С футболом в России уже давно все ясно. Не наша это игра

Бывший чемпион мира по боксу Денис Лебедев прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в матче квалификации ЧМ-2022.

«Я нормально отношусь ко всем спортсменам, но, по-моему, с футболом в России уже давно все ясно. У нас его не будет никогда. Не наша это игра. Научить наших играть в футбол - то же самое, что научить бразильцев играть в хоккей», - приводит слова Лебедева «Матч ТВ».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.