Болельщик сборной России требует от жены Кудряшова деньги за проигранную ставку

Супруга игрока сборной России Федора Кудряшова Анастасия опубликовала сообщение от болельщика.

Напомним, что сборная России уступила команде Хорватии (0:1) в матче отборочного раунда ЧМ-2022. Автором единственного гола стал Кудряшов. Защитник отправил мяч в собственные ворота на 81-й минуте.

«Здравствуйте, почему ваш муж не отвечает мне? Он должен мне деньги! Объясню вкратце, из-за него у меня не зашла ставка на 1,5 тысячи рублей. Пусть мне переведет, у него их и так много, а я теперь буду воду с тюрями есть», — говорится в послании фаната.

Анастасия Кудряшова ответила автору сообщения: «Напишите, пожалуйста, вашу карту».

Напомним, что хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.