Тарасов уверен, что сборная России выйдет на чемпионат мира

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов высказал поддержку национальной команде после того, как она уступила сборной Хорватии и теперь должна будет сыграть в стыковых матчах на чемпионат мира в Катаре.

«Давайте не будем хейтить. И отдельно хочу сказать Феде Кудряшову: «Не расстраивайся, со всеми бывает». Ждем весны. Мы обязательно будем на чемпионате мира», - сказал Тарасов в «сториз» своего инстаграма.

В стыковых матчах три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные, выигравшие свои группы Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.