Александр Жуков: Сборной России не повезло в матче с Хорватией, не дотерпели

Первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков прокомментировал поражение сборной России от команды Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа квалификации ЧМ-2022.

«Жаль, что так получилось, хотя играли неважно, мягко говоря. По такой игре рассчитывать на победу... даже на ничью было трудно. Не повезло в то же время, могли дотерпеть, но не дотерпели», - цитируют политика «РИА Новости».

Добавим, что подопечные Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте 2022 года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап чемпионата мира.