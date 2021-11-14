Алексей Игонин - о поражении сборной России от Хорватии: нельзя сказать, что мы заслуживали ничьей

Бывший защитник «Зенит» Алексей Игонин высказался о поражении сборной России от Хорватии (0:1), из-за которого команда Карпина не смогла напрямую выйти на чемпионат мира в Катаре и будет вынуждена добывать туда путевку через стыковые матчи.

«Эмоции сейчас понятные, как у всех... Казалось, счастье было близко, но с другой стороны, по игре, конечно, нельзя сказать, что мы на сто процентов заслуживали ничьей. Но шансы были, поэтому разочарование есть. А вот если осмысливать... Мы на 75-й минуте матча нанесли единственный удар в створ ворот. Или, точнее, в сторону ворот соперника. Расстроило еще, что погода, казалось бы, была нам на руку. Хорваты все-таки более техничные. Но мы даже физической борьбе зачастую им уступали», - приводит слова Игонина «МК-Спорт».

В стыковых матчах три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные, выигравшие свои группы Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.