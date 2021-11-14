Стали известны все участники женского олимпийского хоккейного турнира

После завершения трех отборочных турниров на Олимпиаду в Пекине стали известны все женские хоккейные сборные, которые выступят на Играх-2022.

Сборные Канады, США, Финляндии, Швейцарии, России и Японии были освобождены от отбора по рейтингу IHHF, а команда Китая сыграет в качестве хозяйки соревнований.

Помимо этого первые пять команд выступят в группе А, участники которой будут играть в плей-офф Олимпиады независимо от результата на первом этапе.

Япония и Китай сыграет в группе В с Данией, Чехией и Швецией, которые попали на Олимпиаду как победители квалификационных турниров. Из этих национальных команд дальнейшее участие в матчах навылет продолжат трое лучших.

Добавим, что хоккейный турнир среди женщин пройдет с 3 по 17 февраля.