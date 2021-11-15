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Хорватский журналист: Мы объективно были в разы сильнее российской сборной

Хорватия пробилась в финальную часть чемпионата мира-2022.
15 ноября 2021 00:02

Хорватский журналист Анте Бушкулич прокомментировал победу сборной его страны над национальной командой России (1:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Безусловно, это была заслуженная победа для нашей сборной. Везение — явно не залог сегодняшнего успеха. Просто мы объективно были в разы сильнее. Кроме того, была ужасная погода и плохое поле. Это был очень сложный и жесткий матч, но все были в равных условиях. Просто мы показали себя лучше. Это очень сладкая победа», - приводит слова Бушкулича Sport24.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

источник: Sport24.ru
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