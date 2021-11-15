Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч против Хорватии с травмой

Защитник сборной России Федор Кудряшов доигрывал матч квалификации на чемпионат мира в Катаре против Хорватии (0:1) с травмой.
По словам одного из корреспондентов «Матч ТВ», футболист, хромая доигрывал матч.
Напомним, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две сборные победители групп Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.
источник: Телеканал «Матч ТВ»