Защитник сборной России Кудряшов доигрывал матч против Хорватии с травмой

«Футбола в стране и не было», «Нет сил смотреть этот дурдом». Бурная реакция на фиаско России в Сплите

Поражение сборной России от хорватов в решающем матче отбора ЧМ-2022 (0:1) обсуждают все. Мы собрали самые интересные мнения.