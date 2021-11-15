Комбаров считает, что Хорватия контролировала ход игры в матче с Россией

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (0:1) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Как и предполагал, игра проходила под контролем Хорватии. Надеялся, что мы будем больше владеть мячом, чтобы создавать голевые моменты. К сожалению, Хорватия не дала нам такой возможности», - приводит слова Комбарова Sport24.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.