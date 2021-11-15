Игонин не стал перекладывать вину на Кудряшова за поражение сборной России от Хорватии

Экс-защитник «Зенита» Алексей Игонина оценил степень вины Федора Кудряшова в своем автоголе, из-за которого сборная России уступила Хорватии (0:1) и теперь должна будет сыграть в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Ошибиться мог любой. Все-таки вину защитника определяют не по какой-то там случайности, а по неправильным тактическим действиям и техническими ошибкам. Здесь не было ни того, ни другого. Поэтому говорить, что он полностью виноват, нельзя. Так случается. Может, эмоции преобладали, пытался помочь тогда, когда этого уже не требовалось. Не хотел бы сейчас обсуждать одного футболиста, потому что мы вообще не выглядели ровней хорватам», - приводит слова Игонина «МК-Спорт».

В стыковых матчах три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные, выигравшие свои группы Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.