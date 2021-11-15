Сборная Сербии победила Португалию и пробилась на чемпионат мира-2022

Сборная Португалии на своем поле проиграла национальной командой Сербии в заключительном туре квалификации чемпионата мира-2022.

Счет уже на 2-й минуте открыл полузащитник португальцев Ренату Санчеш. Гости смогли отыграться усилиями хавбека Душана Тадича (33-я минута). Победу сербам принес нападающий Александр Митрович (90-я).

Таким образом, в группе A отборочного цикла ЧМ-2022 Сербия с 20 очками финишировала на первом месте и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре, которое состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.

В другой встрече этого пентета Ирландия на выезде разгромила Люксембург (3:0). В составе победителей отличились защитник Шейн Даффи, а также форварды Чидози Огбене и Каллам Робинсон. Команда Стивена Кенни расположилась на четвертой позиции, набрав шесть очков. Подопечные Люка Хольца заняли третье место, заработав девять очков.