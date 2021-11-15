Сборная Испании победила Швецию и завоевала путевку на чемпионат мира в Катаре

Сборная Испании победила команду Швеции со счетом 1:0 в домашнем матче отбора на чемпионат мира 2022 года.

Решающий гол на 86-й минуте забил форвард Альваро Мората.

Таким образом, сборная Испании выиграла отборочную группу В (19 очков), а вместе с ней путевку на чемпионат мира, который начнется в ноябре следующего года в Катаре.

Швеция, став второй (15 очков), сыграет в стыковых матчах.

Напомним, ранее сборная России уступила Хорватии (0:1) и теперь также сыграет в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира-2022.

Чемпионат мира-2022

Отборочный этап. Европа.

Группа В. 10-й тур

Испания - Швеция - 1:0 (0:0)

Гол: Мората, 86

Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Альба, Аспиликуэта, Лапорт, Бускетс, Солер (Мерино, 73), Ольмо (Мендес, 90), Гави (Родри, 90), Сарабия (Мората, 59), де Томас (Родриго, 60).

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Нильссон, Крафт (Ольссон, 85), Кулусевски (Квайсон, 64), Экдаль, Форсберг (Сванберг, 63), Ольссон, Классон, Исак (Ибрагимович, 73).

Предупреждения: Крафт, 77, Мендес, 90.