Дасаев - о поражении сборной России от Хорватии: Не надо пиариться раньше времени

Советский вратарь Ринат Дасаев назвал причины поражения сборной России от команды Хорватии (0:1), из-за которого подопечные Валерия Карпина теперь должны будут сыграть в стыковых матчах.

«Мы играли от обороны и играли неважно. Если так 90 минут играть, то какой-нибудь дурачок и залетит. За такой короткий срок, как у Карпина, тяжело что-то сделать. К тому же не надо пиариться раньше времени. Мы Кипр обыграли и говорили, что порвём хорватов. Зачем?! Сначала дело надо сделать, а потом говорить и кидать какие-то лестные слова в адрес сборной», - приводит слова Дасаева «Чемпионат».

В стыковых матчах три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные, выигравшие свои группы Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.