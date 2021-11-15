Якубко - о матче сборной России в отборе ЧМ-2022: Хорватия заслужила первое место в группе

Экс-футболист сборной Словакии Мартин Якубко отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (0:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Если взять игру со словаками, Россия отскочила, здесь - нет. При этом с Кипром нормально играли, хороший счет. Но хорваты заслужили первое место и по делу выходят на чемпионат мира. Посмотрим, кто попадется вам в стыках», - приводит слова Якубко «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.