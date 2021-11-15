Аркадий Дворкович: У сборной России есть все шансы попасть на чемпионат мира-2022

Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«У нашей сборной есть еще все шансы на то, чтобы попасть на чемпионат мира. Будем бороться в стыковых матчах, ничего страшного не случилось. Никакой вины Кудряшова в пропущенном мяче нет, у него свело ногу, ему очень не повезло. Он отлично отыграл в защите всю игру», - приводит слова Дворковича РБК-Спорт.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.