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Баженов - о поражении сборной России от Хорватии в отборе ЧМ-2022: Обидно за результат

Подопечные Валерия Карпина уступили со счетом 0:1.
15 ноября 2021 10:19

Бывший футболист московского «Спартака» Никита Баженов отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Обидно за результат. Неплохо играли, понятно, что от обороны, но тем не менее. Такое бывает, это футбол. Они давили и в результате добились своего. Но давайте без паники: у этой команды все есть. Есть свет в конце тоннеля, ничего вообще не потеряно. Давайте выходить из стыков. Ребят поддерживаем! Игрались, бились, все проявили характер», - приводит слова Баженова «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

источник: «РБ-Спорт»
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