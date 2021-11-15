Кирьяков - о поражении России от Хорватии: Эмоции с горьким привкусом. Не смогли дотерпеть до конца

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Эмоции с горьким привкусом. Не смогли дотерпеть до конца. С первых минут отдали инициативу сопернику. Сосредоточились на правильности действий. Оставалось меньше 10 минут, но эта целенаправленная передача в сторону наших ворот все изменила. Мне кажется, она даже получилась наобум. Обидно, горько и досадно», - приводит слова Кирьякова «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.