Радченко считает, что ничья была бы более закономерным результатом матча Хорватия - Россия

Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Все прекрасно понимали, что нас устраивает ничья и победа. Получилось сыграть вторым номером, но хорваты могли забить и раньше. В первом тайме у них были очень опасные моменты. Счет 0:0 был заслуженным, но в итоге сами себе забили», - приводит слова Радченко РБ Спорт.

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.