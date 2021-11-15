Дмитрий Булыкин: Хорваты были лучше. России помогала и погода, но не смогли удержать нули

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Хорваты были лучше. Нам помогала и погода, но не смогли удержать нули. В сегодняшней игре звание «лучший» будет неуместно кому-то отдавать. Команда проиграла, и лучшим кого-то нельзя назвать», - приводит слова Булыкина «РБ-Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.