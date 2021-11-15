Полузащитник сборной России Баринов - о поражении от Хорватии: Какое чувство испытываю? Опустошение

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов отреагировал на поражение национальной команды от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Какое чувство испытываю? Опустошение. Проигран бой, а не война? Будем биться. Больше нечего сказать», - приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Единственный гол в свои ворота забил на 81 минуте российский защитник Федор Кудряшов.

Таким образом, хорваты набрали 23 очка, выиграли отборочную группу Н и вышли на чемпионат мира. Российская команда опустилась на второе место (22 очка) и сыграет в стыковых матчах.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.