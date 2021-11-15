В Госдуме РФ отреагировали на радостную реакцию украинского комментатора на поражение России

Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на радостную реакцию украинского комментатора на гол в ворота сборной России в матче отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Напомним, что Федор Кудряшов на 81-й минуте поразил ворота своей национальной команды.

«На такую глупость даже не стоит реагировать. Такое злорадство со стороны этого комментатора может быть вызвано тем, что его жена из дома выгнала, например. К сожалению, я не слышал ни одного комментатора в России, который радовался неудачам и ошибкам украинских спортсменов. Более того, наши комментаторы, СМИ и болельщики переживают за Украину», - приводит слова Свищева Sport24.

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.