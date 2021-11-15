Константин Лепехин: У Хорватии было колоссальное преимущество в матче с Россией

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин отреагировал на поражение сборной России от Хорватии (0:1) в матче квалификационного турнира ЧМ-2022.

«Победа Хорватии, безусловно, заслуженная. Нелепый гол наши пропустили, но мы видели, что хорваты имели не просто преимущество, а колоссальное преимущество по игре. Теперь задача усложнена значительно. Неизвестно, кто теперь попадется в соперники. Но судя по командам, которые могут попасться, будет не проще, чем с хорватами», - приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.