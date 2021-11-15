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Ловчев - об уходе из прямого эфира: Это была постановка? Люди меня знают и говорят мне спасибо

Эксперт покинул студию во время трансляции отборочного матча ЧМ-2022 Хорватия - Россия (1:0).
15 ноября 2021 13:42

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на информацию о постановочном уходе из студии во время прямого эфира матча Хорватия - Россия (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

«Это было постановочное представление? Я не буду отвечать на этот вопрос. Люди меня знают. И я не собираюсь объяснять - постановочное или не постановочное. Не опущусь до этого уровня. Если вы задаете такой вопрос - значит вы меня не знаете. А те, кто знают, говорят: «Спасибо, Евгений Серафимович», - приводит слова Ловчева «СЭ».

Напомним, что эксперт смотрел встречу в прямом эфире «Матч Премьер» и после того, как раскритиковал сборную России, предпочел не досматривать игру до конца. Комментатор Константин Генич пытался встать на защиту сборной.

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.

источник: «Спорт-Экспресс»
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