Андрей Канчельскис: В России есть лидеры против Кипра и Люксембурга, но где они в серьезных матчах?

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагрировал на поражение национальной команды в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Хорватим (0:1).

«Абсолютно закономерный результат. Как мы хотим победить таким образом? У этой сборной нет ярковыраженного лидера. Они могут быть лидерами против Кипра, Словении, Люксембурга, но все теряются в матчах с серьезными соперниками: Германией, Хорватией. Лидером ты должен быть всегда и везде, против любой команды», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.