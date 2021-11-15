Роналду выразил уверенность, что Португалия выйдет на чемпионат мира-2022

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на поражение своей команды в матче отборочного турнира ЧМ-2022 года против Сербии (1:2).

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой самые извилистые пути приводят к наиболее желаемым результатам. Результат матча с Сербией огорчает, но не настолько, чтобы сбить нас с ног. Цель попасть на чемпионат мира 2022 года по-прежнему актуальна, и мы знаем, что нужно сделать, чтобы туда попасть. Никаких оправданий. Португалия отправится в Катар», - написал Роналду в своем инстаграм.

Напомним, что счет уже на 2-й минуте открыл полузащитник португальцев Ренату Санчеш. Гости смогли отыграться усилиями хавбека Душана Тадича (33-я минута). Победу сербам принес нападающий Александр Митрович (90-я).

Таким образом, в группе A отборочного цикла ЧМ-2022 Сербия с 20 очками финишировала на первом месте и напрямую пробилась на мировое первенство в Катаре, которое состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Португалия (17 очков) заняла второе место, что дает ей право принять участие в стыковых матчах.