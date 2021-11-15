Соловьев поддержал Ловчева после скандала в прямом эфире

Российский журналист Владимир Соловьев поделился мнением о ситуации с уходом бывшего футболиста московского «Спартака» Евгения Ловчева из студии во время прямого эфира матча Хорватия - Россия (1:0) в квалификации чемпионата мира-2022.

«Я видел комментарии Евгения Ловчева. Он сказал мощно. Просто так он говорить не будет. Меня удивило, что Генич на вопрос Серафимовича о том, играл ли он в футбол, отвечает: «Я его двадцать лет комментирую». Помню те времена, когда чтобы стать спортивным комментатором, необходимо было либо быть талантливым артистом, либо выдающимся спортсменом. Например - Котэ Махарадзе или Николай Озеров», - приводит слова Соловьева «СЭ».

Напомним, что эксперт смотрел встречу в прямом эфире «Матч Премьер» и после того, как раскритиковал сборную России, предпочел не досматривать игру до конца. Комментатор Константин Генич пытался встать на защиту сборной.

Отметим, проиграв хорватам, сборная России опустилась на второе место отборочной группы Н и теперь примет участие в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира. В них три путевки разыграют 10 команд, ставшие в своих группах вторыми, а также две лучшие сборные по результату Лиги наций из тех, кто не отобрался на чемпионат мира или стыки.