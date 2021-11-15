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Чорлука рассказал, почему ушел из «Локомотива»

Хорват выступал за железнодорожников с 2012 по 2021 год.
15 ноября 2021 15:12

Бывший защитник московского «Локомотива» и тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука рассказал, почему покинул железнодорожников по окончанию прошлого сезона.

«Есть только одна правда: «Локомотив» не предложил мне новый контракт, и я решил закончить карьеру. По этой причине все и произошло. Я хотел играть только в одном клубе - это «Локомотив», - приводит слова Чорлуки «СЭ».

Напомним, что Ведран выступал за «Локомотив» с 2012 по 2021 год. За это время выигрывал чемпионат России и четыре раза становился обладателем Кубок страны. Игровую карьеру защитник завершил после минувшего сезона.

источник: «Спорт-Экспресс»
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