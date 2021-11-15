Агент Тила рассмеялся, услышав информацию о возможном переходе Гуса в «Рейнджерс»

Футбольный агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы нидерландского полузащитника Гуса Тила, опроверг информацию о переходе своего клиента в шотландский «Рейнджерс».

«Тил в «Рейнджерс»? Ха-ха-ха! Нет, это неправда», - приводит слова ван Куперена «РБ-Спорт».

Добавим, что Тил принадлежит московскому «Спартаку», в который он перебрался в августе 2019 года. Сумма трансфера полузащитника из клуба «АЗ Алкмар» составила 16 миллионов евро. В составе москвичей хавбек провел 24 встречи, отличившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В текущем сезоне за «Фейеноорд» вингер провел 21 матч, в которых забил 12 мячей и отдал два ассиста.