Бийол может сменить ЦСКА на «Галатасарай»

Опорный полузащитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол может стать игроком «Галатасарая» в зимнее трансферное окно.

Согласно информации турецкого издания Fanatik, стамбульский клуб свяжется с представителями 22-летнего словенца после того, как завершатся ноябрьские матчи сборных. Отмечается, что сам игрок готов подписать контракт с турецкой командой.

Напомним, Бийол выступает за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности он провел за армейцев 80 матчей, забил семь голов и отдал шесть ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

В составе сборной Словении хавбек отыграл 17 встреч. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.