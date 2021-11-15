Агент Пелкаса заявил, что «Динамо» не сможет подписать его клиента за восемь миллионов евро

Агент Кадир Оздоган, клиентом которого является атакующий полузащитник «Фенербахче» Димитриос Пелкас, оценил возможный трансфер футболиста в московское «Динамо».

Ранее стало известно, что руководство бело-голубых заинтересовано в подписании контракта с 28-летним греком ближайшей зимой и намерено выделить около восьми миллионов евро для осуществления данной сделки.

– Ситуация такова, что Пелкасу нравится играть в Стамбуле. В России его не ждать? Это футбол, завтра ситуация может измениться. Но сейчас он счастлив в «Фенербахче», клуб им доволен. Нет причин говорить о трансфере. Восемь миллионов евро? Лично мое мнение, нет ни единого шанса купить Пелкаса за такую сумму, – приводит слова агента «РБ-Спорт».

Напомним, Пелкас пополнил состав «Фенербахче» в октябре прошлого года, перейдя из ПАОКа за 2,2 миллиона евро. С тех пор он принял участие в 45 матчах, отличился восемью забитыми мячами и восемью ассистами. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца июня 2023-го.

В составе сборной Греции футболист провел 23 встречи (1 гол).