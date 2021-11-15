Ван Гал будет руководить сборной Нидерландов в матче с Норвегией, находясь в инвалидном кресле

Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал получил травму бедра перед матчем национальной команды с Норвегией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Как сообщает Nu.nl, вчера, 14 ноября, 70-летний специалист повредил ногу во время того, как он ставил свой велосипед на парковку. Отмечается, что тренер поскользнулся и упал. На сегодняшней тренировке он использовал гольф-кар для своих передвижений по футбольному полю.

По информации источника, ван Гал не собирается пропускать предстоящую встречу сборной и будет присутствовать на матче с Норвегией в инвалидной коляске.

Напомним, матч между сборными Нидерландов и Норвегии состоится 16 ноября в Роттердаме. В данный момент команда ван Гала занимает первое место в турнирной таблице группы G, набрав 20 очков. Норвежцы идут третьими с 18 очками.