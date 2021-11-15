Олег Матыцин: К сожалению, поражение сборной России от Хорватии – закономерный результат

Министр спорта РФ Олег Матыцин оценил поражение сборной России в гостевом матче отбора к ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит после того, как российский защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. Таким образом, хорваты стали победителями отборочной группы H и напрямую вышли на ЧМ в Катаре.

– Ну что еще сказать, тяжелейшее поражение. Но я в этом отношении согласен с мнением и главного тренера, и президента РФС: к сожалению, это был закономерный результат. Мы сами не проявили желания и, к сожалению, профессионализма в достижении результата и в первом тайме, и во втором. Поэтому, наверное, результат закономерен. Но не теряем надежды, верим в команду, в стыковые игры, – сказал Матыцин журналистам.

Добавим, что подопечные Валерия Карпина заняли второе место в турнирной таблице, набрав 22 очка в десяти турах. В марте следующего года российская команда примет участие в стыковых матчах за право выйти в финальный этап мирового первенства-2022. Жеребьевка данного этапа состоится 26 ноября.