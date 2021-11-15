Семин считает, что подготовка сборной России к стыковым матчам ЧМ-2022 требует переноса туров в РПЛ

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин выразил свое мнение по поводу подготовки сборной России к стыковым матчам квалификации к чемпионату мира 2022 года в Катаре.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина заняли второе место отборочной группе H. Для выхода в финальную часть мирового первенства российской команде необходимо одержать две победы в плей-офф.

– Мы должны поддержать нашу национальную сборную, чтобы они хорошо подготовились к стыковым играм. Сборной России перед стыками нужен особый цикл. Сборная – самое главное. Отсюда и клубам надо ориентироваться. Если сборной нужны будут лишние дни – надо дать столько, сколько им нужно. Перенести один тур или два – это обязательно должны сделать, – приводит слова Семина «Чемпионат».

Добавим, что 26 ноября состоится жеребьевка матчей плей-офф в рамках отбора к ЧМ-2022. Игры полуфинальной стадии пройдут 24-25 марта. Финальные встречи запланированы на 28-29 марта.