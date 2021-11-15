Ивица Олич: Качественных российских игроков мало, а лимит на легионеров только поднимает на них цену

Экс-главный тренер ЦСКА Ивица Олич назвал главную проблему российской премьер-лиги на данный момент.

Хорватский специалист считает, что наличие лимита на легионеров не позволяет клубам РПЛ добиваться положительного результата в еврокубках.

– Самая большая проблема чемпионата России – это российские футболисты, а не легионеры. Качественных русских игроков мало, а лимит только поднимает на них цену. Результат мы видим в Лиге чемпионов, Лиге Европы, где российские клубы давно не добиваются успеха. Футбольным властям об этом надо подумать, – цитирует Олича «Чемпионат».

Напомним, что в конце августа этого года глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.