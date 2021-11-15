Гендиректор «Рубина»: В интернете пишут про отставку Слуцкого? Даже нечего обсуждать

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результаты команды в нынешнем сезоне чемпионата России.

Отметим, что в десяти последних турах РПЛ подопечные Леонида Слуцкого одержали две победы, три раза сыграли вничью и потерпели пять поражений. 7 ноября казанцы разгромно уступили «Ростову» (1:5) в гостевом матче.

– Сейчас у «Рубина» результаты ровно такие, на какие мы и рассчитываем. Поймите, мы строим команду. Нельзя просто взять и набрать игроков… Команда должна строиться постепенно, мы должны пробовать разные схемы. Что касается Слуцкого, мы все в одной лодке. Вместе решаем общую задачу. У нас все спокойно и хорошо. В интернете пишут про отставку? Даже нечего обсуждать, – цитирует Сайманова «Чемпионат».

Добавим, что Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Руководство команды подписало с 50-летним специалистом контракт до конца сезона-2023/24. В прошлом сезоне клуб из Башкортостана занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ казанцы располагаются на восьмой строчке, набрав 19 очков в 14 турах.