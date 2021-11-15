Валерий Карпин: В матче с Хорватией сборная России не выполнила ничего, что тренировала перед игрой

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил о том, что игроки национальной команды не смогли выполнить установку на гостевой матч отбора к ЧМ-2022 против Хорватии (0:1).

Отметим, что единственный гол в прошедшей встрече был забит после того, как российский защитник Федор Кудряшов отправил мяч в свои ворота на 81-й минуте. При этом Россия не смогла нанести ни одного удара в створ ворот соперника.

– То, к чему мы готовились и что мы тренировали перед матчем с Хорватией, мы ничего этого не выполнили. Поэтому мне надо подумать, готов ли я принять такой футбол, как вчера – бить вперед и бороться. Если для нас это приемлемо, то тогда это и надо тренировать. Но мы тренировали абсолютно другое, – приводит слова Карпина Sport24.

Добавим, что сборная Россия заняла итоговое второе место в отборочной группе H. Для выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре команде необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта следующего года.