Андрей Червиченко: Не удивлюсь, если Карпин действительно покинет сборную России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможный уход Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

Отметим, что сегодня в эфире программы «Коммент.Шоу» 52-летний специалист не исключил, что в марте следующего года он не будет руководить национальной командой. Действующее соглашение тренера рассчитано до конца декабря 2021-го.

– Пока это эмоции, наверное. Тяжело руководить людьми, которые совсем профнепригодны. Заболотный, Кудряшов, ну как с такими можно играть? Думаю, Карпин понимает, что невозможно с этими людьми играть. Зачем позориться ему, когда в принципе у него все хорошо. Не удивлюсь, если Карпин действительно покинет сборную, но понять его можно будет. Может, успокоится и подумает еще, – цитирует Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, Карпин возглавил сборную России в июле этого года. При нем команда заняла итоговое второе место в отборочной группе H. Для выхода в финальную часть чемпионата мира в Катаре российской сборной необходимо одержать две победы в стыковых матчах, которые пройдут в конце марта 2022 года.