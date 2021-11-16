Италия не смогла напрямую пробиться на ЧМ-2022, сыграв вничью с Северной Ирландией

Заключительная встреча группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Италии и Северной Ирландии прошла в понедельник, 15 ноября, на стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте и завершилась со счетом 0:0.

В параллельном матче группы С сборная Швейцарии на своем поле разгромила Болгарию – 4:0 и завоевала прямую путевку в финальную часть мирового первенства, которое пройдет в следующем году в Катаре.

Теперь для попадания на чемпионат мира 2022 года команде Италии необходимо одержать победы в двух стыковых встречах. Соперники итальянской сборной в предстоящих играх определяться по результатам жеребьевки, которая состоится 26 ноября.