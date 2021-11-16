Швейцария обыграла Болгарию и вышла в финальную часть ЧМ-2022

Заключительная встреча группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года между сборными Швейцарии и Болгарии прошла на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе швейцарской команды голами отметились Ноа Окафор (48-я минута), Рубен Варгас (57), Седрик Иттен (72) и Ремо Фройлер (90+1).

В параллельном матче группы С команда Италии в гостях не смогла переиграть Северную Ирландию. Встреча прошла в Белфасте и завершилась вничью - 0:0.

Таким образом, сборная Швейцарии набрала 18 очков, заняла первое место в группе С и завоевала путевку в финальную часть мирового первенства, которое пройдет в следующем году в Катаре.