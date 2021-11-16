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Сборная Англии забила десять безответных мячей Сан-Марино и завоевала путевку на ЧМ-2022

Встреча прошла в понедельник, 15 ноября, на поле стадиона «Олимпико» в Серравалле и завершилась крупной победой англичан.
Сборная Англии забила десять безответных мячей Сан-Марино и завоевала путевку на ЧМ-2022
16 ноября 2021 00:56
автор: Сергей Иванов
автор фото: Футбольная ассоциация Англии

Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино в заключительной туре группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года со счетом 10:0.

В составе английской сборной голами отметились Гарри Кейн (27-я, 32-я, 39-я и 42-я минуты), Гарри Магуайр (6), Эмиль Смит-Роу (58), Тайрон Мингз (69), Тэмми Абрахам (78), Букайо Сака (79). Еще один гол на счету защитника команды Сан-Марино Филиппо Фаббри (15).

Таким образом, сборная Англии набрала 26 очков, заняла первое место в группе I и пробилась в финальную часть ЧМ-2022. Занявшая вторую строчку команда Польши (20 очков) попала в стыковой турнир, который пройдет в марте.

источник: «Советский спорт»
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