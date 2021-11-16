Сборная Англии забила десять безответных мячей Сан-Марино и завоевала путевку на ЧМ-2022

Сборная Англии разгромила команду Сан-Марино в заключительной туре группового раунда квалификации чемпионата мира 2022 года со счетом 10:0.
В составе английской сборной голами отметились Гарри Кейн (27-я, 32-я, 39-я и 42-я минуты), Гарри Магуайр (6), Эмиль Смит-Роу (58), Тайрон Мингз (69), Тэмми Абрахам (78), Букайо Сака (79). Еще один гол на счету защитника команды Сан-Марино Филиппо Фаббри (15).
Таким образом, сборная Англии набрала 26 очков, заняла первое место в группе I и пробилась в финальную часть ЧМ-2022. Занявшая вторую строчку команда Польши (20 очков) попала в стыковой турнир, который пройдет в марте.
источник: «Советский спорт»