Неймар пропустит матч с Аргентиной из-за травмы

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар пропустит матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Аргентины.

Как сообщает пресс-служба Бразильской федерации футбола, игрок пожаловался на боль в бедре после утренней тренировки. Тренеры решили не рисковать здоровьем футболиста.

Встреча Аргентина - Бразилия пройдет 17 ноября в 02.30 по московскому времени. Напомним, первый матч между командами был прерван при счете 0:0 из-за скандала с игроками сборной Аргентины, которые не имели права участвовать в поединке по правилам карантина, но тем не менее вышли на поле.

Бразильцы с 34 очками после 12 матчей лидируют в турнире. Аргентинцы занимают второе место, в активе «альбиселесты» 28 очков.