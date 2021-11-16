Ивица Олич: У Дивеева есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич высказался по поводу дальнейших перспектив центрального защитника команды Игоря Дивеева.

Отметим, что нынешнее соглашение 22-летнего россиянина с армейским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.

– Игорь был одним из лучших в сборной России . Я его знаю лучше всех в вашей команде и считаю, что в будущем он будет одним из главных игроков России. И не только России. У него есть качества, чтобы играть в любом клубе Европы. Если он этого по-настоящему захочет – так и будет. Очень сильный защитник, – приводит слова Олича «Чемпионат».

Добавим, что Дивеев является воспитанником академии «Уфы». К составу ЦСКА игрок присоединился в феврале 2019 года. За это время он провел за красно-синих 89 матчей, забил пять голов и отдал три ассиста. За сборную России футболист отыграл 14 встреч (1 гол).