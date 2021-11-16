Равиль Сабитов: Такое бывает - один гол перечеркивает весь труд, который был до этого

Экс-футболист московского «Динамо», а также бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал результат матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года, в котором команда Валерия Карпина уступила хорватам.

«Конечно, мокрое состояние поля нивелирует мастерство, и в такой ситуации легче разрушать, нежели созидать. В первом тайме хорваты еще пытались плести кружева, но во втором тайме большая часть поляны превратилась в пруд, и пошла бомбардировка нашей штрафной площади навесами.

Прекрасно играл Сафонов - не знаю, кто еще из российских вратарей мог бы так хорошо сыграть. И я бы не винил сильно Кудряшова. В футболе такое бывает, что один гол перечеркивает весь труд, который был до этого.

Впереди - стыковые матчи, так что рано говорить, что фарт у сборной России закончился», - приводит слова Сабитова Sport24.ru.

Напомним, Россия проиграла Хорватии на выезде со счетом 0:1 и упустила первое место в группе. Единственный мяч в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Теперь подопечным Карпина предстоит пробиваться на турнир через стыковые матчи, которые состоятся в марте 2022 года. Соперники нашей команды станут известны 26 ноября.