Комментатор Орлов назвал Бакаева «необычным защитником»

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина выпустить полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева с первых минут заключительного матча отборочного цикла чемпионата мира 2022 года против Хорватии.

«Выход спартаковца Бакаева в матче с Хорватией был авантюрным. Он даже не Ларссон, который деградировал в «Спартаке». Помните, сколько мячей Джордан забивал, когда только пришёл в клуб? Бакаев так не может. Да, у него есть резкий рывок и он с левой ногой, что необычно для защитника. Но он сырой как футболист. Зелимхан - не тот игрок, который мог выходить с первых минут с хорватами. Он не готов к такой игре. Это авантюра Валерия Карпина», - сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

Напомним, сборная России в госятх уступила хорватам со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте в свои ворота забил защитник российской команды Федор Кудряшов.

Команда Карпина заняла второе место в группе Н и поборется за право сыграть в финальной части турнира в стыковых матчах, которые пройдут в марте 2022 года. Соперники нашей команды определятся 26 ноября.