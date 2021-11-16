Бывший генсек РФС: У Карпина сильный эмоциональный удар после поражения от Хорватии

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев не верит, что главный тренер сборной России Валерий Карпин покинет свой пост.

«К любым словам главного тренера сборной России надо относиться серьезно. Но сейчас у него сильный эмоциональный удар после поражения от Хорватии. Стыковые матчи - это очень серьёзный вызов для главного тренера. Считаю, что ни в коем случае Карпин не должен уходить. Полагаю, что президент РФС Александр Дюков - очень сильный менеджер. Он найдет нужные слова для того, чтобы убедить Валерия Георгиевича, если у него и появились такие намерения, не делать этот шаг.

Как говорил известный человек, ошибка - это хуже, чем преступление. Рассматривать вопрос о смене главного тренера сейчас, как раз-таки, была бы ошибкой, которая хуже преступления», - приводит слова Воробьева »Спорт день за днем».

Напомним, в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года сборная России в гостях уступила команде Хорватии со счетом 0:1 и упустила возможность пробиться в финальную стадию турнира напрямую с первого места в группе.

Теперь команде Карпина предстоят стыковые матчи, которые пройду в марте 2022 года. Соперники россиян станут известны 26 ноября.