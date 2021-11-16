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Бонуччи расстроился из-за попадания Италии в стыковые матчи

«Скуадра Адзурра» не смогла финишировать на первом месте в своей отборочной группе
16 ноября 2021 10:21
автор: Александр Шульгин

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Леандро Бонуччи поделился своими эмоциями от того, что команда Роберто Манчини не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года напрямую.

«Моя первая мысль - март. Нечего больше делать, кроме как ожидать марта, когда будет первый матч и, надеюсь, через три дня еще один. Мы должны перезарядить батарейки, вновь отыскать в нашей игре решимость и радость, которые были с нами на чемпионате Европы. Мы играли от души, а не под давлением и необходимостью что-то доказывать. Возможно, из-за титула чемпионов Европы мы неосознанно в чем-то изменились.

Нам надо избавиться от давления и играть свободно, иначе мы будем сомневаться в себе. Мы усложнили себе жизнь, и это расстраивает. Поздравляем швейцарцев, они верили и продолжали делать свое дело, когда казалось, что всё в наших руках. Я убежден, что если нам удастся вернуть любовь к футболу и единство команды, мы не только сможем попасть на чемпионат мира, но еще и хорошо выступить там», - приводит слова футболиста Football Italia, ссылаясь на Rai Sport.

Напомним, в двух заключительных матчах отборочного цикла Италия не смогла дома переиграть главного конкурента в борьбе за прямую путевку в Катар - Швейцарию (1:1), после чего потеряла очки в выездном поединке против Северной Ирландии (0:0) и заняла второе место в группе С. Теперь подопечным Манчини, как и сборной России, предстоит провести стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года. Составы пар определятся 26 ноября.

источник: Football Italia
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