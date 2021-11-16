«Вулверхэмптон» заинтересован в подписании ван де Бека

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы покинуть состав «красных дьяволов» в зимнее трансферное окно.

По информации The Sun, 24-летнего нидерландца хочет приобрести «Вулверхэмптон», намеренный усилить свою среднюю линию в январе 2022 года. Отмечается, что «манкунианцы» готовы отпустить своего футболиста в другой клуб.

Ранее стало известно об интересе к хавбеку со стороны «Интера».

Напомним, что ван де Бек перешел в «Манчестер Юнайтед» осенью 2020 года из «Аякса» за 39 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за английский клуб 41 матч, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025-го.